Динамо перестріляло ЛНЗ у поєдинку 8-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі ЛНЗ – Динамо на "Футбол 24".

Динамо відкрило рахунок вже на 3 хвилині: Бражко зважився на удар метрів з 30 та поцілив у нижній кут. ЛНЗ міг відповісти голом Хобленка, але Олексій трохи не влучив у дальній кут. Більше у першому таймі не забивали.

Динамо дотиснуло ЛНЗ в матчі УПЛ – 5 голів за тайм, бомба плюс асист Бражка, сміливі ходи Луческу і лідер Ярмоленко

А от по перерві ЛНЗ зрівняв рахунок. Караваєв підіграв рукою у власному штрафному, а Віталій Бойко реалізував 11-метровий. Динамо відповіло фірмовим голом Ярмоленка, який увійшов у штрафний суперника, хитнув захисника та пробив у дальній кут. Дубінчак заробив пенальті, який реалізував Буяльський.

ЛНЗ вже у компенсований час відіграв один м'яч, але останнє слово було за киянами – гол в активі Назарія Волошина.