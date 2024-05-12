У матчі 13-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді здолав представника Канади Клуб де Фут Монреаль (3:2). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 13-й тур

Клуб де Фут Монреаль – Інтер Маямі – 2:3

Голи: Дюк, 22, Вільсен, 32 – Рохас, 44, Суарес, 45+3, Кремаскі, 59

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Інтер Маямі не збавляє обертів в МЛС, здобувши чергову перемогу. Цього разу його жертвою став Клуб де Фут Монреаль. Тішить, що нарешті повернувся в основу "чапель" український захисник Сергій Кривцов, який пропустив тривалий період через травму.

Канадці шокували іменитого суперника голом в середині тайму – Кривцов програв забігу своєму візаві лівим флангом, той встиг віддати в центр і Дюк, вийшовши сама на сам, пробив голкіперу поміж ніг. За 10 хвилин господарі подвоїли свою перевагу: знову контратака лівим флангом, українець не встиг заблокувати простріл гравця Монреаля і Вільсен закрутив у дальній кут – 2:0. Господарі мали шанси фактично добити маямців, але врятував голкіпер.

Попри два пропущених м'ячі Інтер не опустив руки. Ситуацію взявся виправляти Рохас, якому вдалось скоротити наприкінці першого тайму зі штрафного – божевільний гол у дев'ятку! А вже у доданий час Суарес був першим на добиванні після навісу з кутового, відновивши статус-кво.

Перерва пішла на користь гостям – Кремаскі після відпочинку забив (а фактично проштовхнув) третій і, як виявилось згодом, переможний гол Інтера. Маямці набрали 27 очок і продовжують очолювати турнірну таблицю Східної конференції.

До слова, Кривцов провів на полі 79 хвилин і був замінений на Сейлора через чергове ушкодження. Статистичний портал SofaScore оцінив дії українця у 6,5 бала – ця оцінка стала найнижчою у всій команді.

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