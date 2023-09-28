"Верес заробив на Кубку більше за Чорноморець. Одразу два клуби УПЛ протестували у матчах 1/8 фіналу Кубка України платні покази для спонсорів своїх ютуб-каналів. Спонсорами Вереса під час матчу проти Шахтаря стало наразі близько 2100 людей. У Чорноморця, який грав проти Кривбаса, ця цифра досягла позначки приблизно 1300.

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Спонсорська передплата діє 30 календарних днів і в обох випадках коштувала 35 грн. Клуби отримують 70% цієї суми. Таким чином, дохід Вереса становив приблизно 51,5 тисячі гривень, а Чорноморця – 32 тисячі", – повідомило ТаТоТаке.

Нагадаємо, Верес розромно програв Шахтарю і вилетів з Кубка, а Чорноморець покрокував далі, здолавши Кривбас.

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