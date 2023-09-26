Матч 1/8 фіналу Кубка України між Вересом і Шахтарем був недоступним для широкого загалу. Українські клуби спробували заробити на цьому турнірі – рівняни, як і Чорноморець, вирішили транслювати гру на власному ютуб-каналі за 35 гривень. Альтернативою були пірати, які за донати розказували про "внєполітікі".

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У складі Патріка ван Леувена не було нічого особливого. У порівнянні з поєдинком проти Руха змінився центр оборони (там зіграли Міроші й Чигринський), позицію Степаненка закрив Назарина, а Зубкова залишили на банці заради Кащука. По перерві Олександр вийшов замість Криськіва, а Сікан замінив Келсі.

І що ж вболівальники побачили за 35 гривень? У першу годину зустрічі – абсолютно рівний футбол, у якому команди створили по одному дійсно небезпечному моменту. Відкривати рахунок міг Верес. Сікейра на 10-й хвилині завдав потужного удару метрів з 25-ти, однак м'яч пролетів над лівою дев'яткою.

Шахтар відповів розрізним пасом Бондаренка на 24-й хвилині. Криськів виходив вихід віч-на-віч з Когутом, але переграти Богдана не зміг. Команди також мали кілька ударів з мізерною гостротою, хоча й з меж штрафного.

Ось і вся гострота в першу годину зустрічі. Шахтар демонстрував низькі швидкості й майже нічого не створював на чужій третині поля. Аж на 61-й хвилині фани "гірників" дочекалися гострого моменту – це Міроші замкнув подачу Кащука з лівого флангу. Когут зупинив м'яч прямо на лінії воріт!

Здавалося, що такий матч перейде в овертайми, однак досить несподівано Шахтар закрив гру. За три хвилини. На 65-й донеччани відкрили рахунок внаслідок розрізного пасу Бондаренка, з якого відзначився Кащук, а на 68-й відзначився і сам Артем. Отримавши передачу на хід від Зубкова, центрхав "гірників" шедеврально перекинув Когута – 0:2!

Рівняни могли відродити інтришу на 75-й хвилині, коли Конопля під тиском Ковалюка втратив м'яч. Той відскочив до Шарая – Владислав завдав удару з рикошетом від ноги Чигринського, однак Різник врятував Шахтар. Донеччани огризнулись на 80-й, коли Зубков хитнув захисника й пробив метрів з 20-ти у дальній кут. Сейв Когута!

Наприкінці зустрічі стався розмін моментами. Гайдучик на 86-й не зміг замкнути простріл вздовж лінії воротарського, а Швед на 89-й запоров вихід віч-на-віч. Зрештою, на 90+1 Верес добили – Сікан відібрав м'яч у Сезара й покотив під удар свіжому Очеретьку, а той метрів з семи не схибив. 0:3!

Після цього Сікан міг відзначитись і сам, вирвавшись на рандеву з Когутом і перекинувши його. М'яч разом з голкіпером перелетів і ворота, після чого арбітр дав фінальний свисток. Шахтар крокує у чвертьфінал Кубка України.

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