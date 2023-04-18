Полтавці мінімально здолали Чорноморець (1:0) у 21 турі. Ця звитяга стала 50-ю для 53-річного фахівця в українській першості, інформує сайт УПЛ.

Кінець вдалої серії команди Григорчука у відеоогляді матчу Чорноморець – Ворскла – 0:1

Більшість перемог Скрипник здобув зі Зорею (43 у 76 поєдинках). У Ворсклі поки результати не настільки хороші – 7 у 21 зустрічі. Водночас Віктору без різниці, де вигравати – в його активі по 25 тріумфів вдома й на виїзді.

Нагадаємо, наразі "зелені" йдуть восьмими у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від зони єврокубків на 7 залікових балів.

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