НК Верес не зможе розраховувати на вболівальників на грі з Шахтарем, з якими планували провести флешмоб на підтримку ЗСУ.

"Народний клуб Верес планував на матчі проти Шахтаря підтримати Збройні сили України і організувати флешмоб із прапором України та літерами ЗСУ. Але у футбольній спільноті та багатьох медіа таке бажання нашого клубу викликало значний резонанс.

Шахтар та Верес отримали покарання за присутність вболівальників на стадіонах

Сьогодні футбольні інстанції попередили Верес, що матч не розпочнеться, якщо на трибуні зберуться люди для флешмобу. Також з клубу можуть бути зняті очки в турнірній таблиці.

Нас дивує, що в театрах, ТРЦ, гіпермаркетах, концертах можуть збиратися одночасно тисячі людей в закритому приміщенні, а присутність кількасот людей на величезному стадіоні – заборонена. Але є регламент, хоча, на нашу думку, він мав би бути відкорегований.

Верес продовжує відстоювати позицію, що на офіційних матчах має бути певний відсоток глядачів та партнерів клубу. Інакше, незрозуміло для чого проводити чемпіонати. Клуби грають для вболівальників, чи для самих себе? Ми повернемо всі кошти вболівальникам-учасникам флешмобу", – йдеться на офіційному сайті Вереса.

До слова, Шахтар та Верес були покарані за присутність вболівальників на стадіонах, оскільки це заборонено регламентом УПЛ. Поєдинок Верес – Шахтар запланований на завтра, 19 травня, початок о 17:00.

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес