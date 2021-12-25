Верес розпочав роботу над зимовими трансферами
Юрій Вірт, головний тренер дебютанта УПЛ, поділився найближчими планами рівнян.
"Де Верес проведе підготовку до другої частини чемпіонату? На півдні Туреччини. Ми збираємось 12 січня у Рівному. Наш медичний штаб упродовж трьох днів проведе медичне обстеження гравців.
Гура – про секрет успіху Олександрії: "Всі вважали, що ми будемо пасти задніх"
18 січня ми вилітаємо до Анталії, де проведемо два збори. Додому повертаємось 19 лютого. Ми запланували проведення 7 контрольних ігор. Від 5 клубів вже отримали офіційні підтвердження про спаринги. Ще двох суперників знайдемо.
Сподіваюся, що 4-5 гравців підпишуть контракти із Вересом. Це мають бути молоді гравці. Нам потрібно омолоджувати склад. Подивіться на нашу команду: у нас 14 гравців віком 28-34 років. Верес – найбільш віковий клуб в УПЛ. Нам потрібні молоді хлопці, хоча і від футболістів 24-35 років ми не відмовимося. Повірте, ми працюємо у цьому напрямку. Якщо ми хочемо прогресувати – треба підсилюватись. Про це ми домовилися із президентом клубу", – сказав Вірт у коментарі SportArena.
Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на дев'ятій сходинці, маючи у своєму активі 23 очки.
Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ