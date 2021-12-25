"Де Верес проведе підготовку до другої частини чемпіонату? На півдні Туреччини. Ми збираємось 12 січня у Рівному. Наш медичний штаб упродовж трьох днів проведе медичне обстеження гравців.

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18 січня ми вилітаємо до Анталії, де проведемо два збори. Додому повертаємось 19 лютого. Ми запланували проведення 7 контрольних ігор. Від 5 клубів вже отримали офіційні підтвердження про спаринги. Ще двох суперників знайдемо.

Сподіваюся, що 4-5 гравців підпишуть контракти із Вересом. Це мають бути молоді гравці. Нам потрібно омолоджувати склад. Подивіться на нашу команду: у нас 14 гравців віком 28-34 років. Верес – найбільш віковий клуб в УПЛ. Нам потрібні молоді хлопці, хоча і від футболістів 24-35 років ми не відмовимося. Повірте, ми працюємо у цьому напрямку. Якщо ми хочемо прогресувати – треба підсилюватись. Про це ми домовилися із президентом клубу", – сказав Вірт у коментарі SportArena.

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на дев'ятій сходинці, маючи у своєму активі 23 очки.

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