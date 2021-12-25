"Где Верес проведет подготовку ко второй части чемпионата? На юге Турции. Мы собираемся 12 января в Ровно. Наш медицинский штаб в течение трех дней проведет медицинское обследование игроков.

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18 января мы вылетаем в Анталию, где проведем два сбора. Домой возвращаемся 19 февраля. Мы запланировали проведение 7 контрольных игр. От 5 клубов уже получили официальные подтверждения о спаррингах. Еще два соперника найдем.

Надеюсь, что 4-5 игроков подпишут контракты с Вересом. Это должны быть молодые игроки. Нам нужно омолаживать состав. Посмотрите на нашу команду: у нас 14 игроков 28-34 лет. Верес – самый возрастной клуб в УПЛ. Нам нужны молодые ребята, хоть и от футболистов 24-35 лет мы не откажемся. Поверьте, мы работаем по этому направлению. Если мы хотим прогрессировать – нужно усиливаться. Об этом мы договорились с президентом клуба", – сказал Вирт в комментарии SportArena.

Напомним, на зимнюю паузу Верес ушел на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

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