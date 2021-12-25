Верес начал работу над зимними трансферами
Юрий Вирт, главный тренер дебютанта УПЛ, поделился ближайшими планами ровенчан.
"Где Верес проведет подготовку ко второй части чемпионата? На юге Турции. Мы собираемся 12 января в Ровно. Наш медицинский штаб в течение трех дней проведет медицинское обследование игроков.
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18 января мы вылетаем в Анталию, где проведем два сбора. Домой возвращаемся 19 февраля. Мы запланировали проведение 7 контрольных игр. От 5 клубов уже получили официальные подтверждения о спаррингах. Еще два соперника найдем.
Надеюсь, что 4-5 игроков подпишут контракты с Вересом. Это должны быть молодые игроки. Нам нужно омолаживать состав. Посмотрите на нашу команду: у нас 14 игроков 28-34 лет. Верес – самый возрастной клуб в УПЛ. Нам нужны молодые ребята, хоть и от футболистов 24-35 лет мы не откажемся. Поверьте, мы работаем по этому направлению. Если мы хотим прогрессировать – нужно усиливаться. Об этом мы договорились с президентом клуба", – сказал Вирт в комментарии SportArena.
Напомним, на зимнюю паузу Верес ушел на девятой строчке, имея в своем активе 23 очка.
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