"Як оцінюю виступ Олександрії в осінній частині чемпіонату? Результат можна вважати позитивним, тому що на початку чемпіонату нас взагалі ніхто не брав до уваги. Всі вважали, що ми будемо пасти задніх. Хоча якби не недобрані очки – травми серйозно вплинули на наші плани – то можна було б бути у турнірній таблиці і вище.

Олександрія розпочала роботу над зимовими трансферами

Зараз начебто все нормально, хлопці поступово відновлюються. Ковалець та Стецьков відновлюються після перенесених операцій. З січня вони будуть індивідуально працювати в Олександрії. Що стосується Гриня, то йому доведеться перенести ще одне оперативне втручання, а Еміль Мустафаєв, який мав перелом, сподіваюся, до січня відновиться і працюватиме у загальній групі. Щодо Рибалки... На підставі нашої та італійської МРТ ще нічого точно не відомо. Він лише недавно поїхав за кордон, і там лікарі зі знімками його проблемного коліна розбираються.

Щодо підсилення... Як завжди, хочеться точково зміцнити кожну позицію. Подивимося, як нам це вдасться.

Команда збереться після відпустки в Олександрії 10 січня, де після медичного обстеження та тестування розпочнеться збір. Він триватиме до 16-го числа, а 19-го, після трьох вихідних, вилітаємо до Туреччини. Їдемо туди на місяць. Там проведемо два збори. Дислокуватися будемо на околицях Анталії. Спочатку будемо проживати в одному готелі, а потім після вихідних переберемося в інший. Поки що суперники у спарингах ще не відомі, тому що для цього необхідно укласти контракти з кожним клубом під егідою УЄФА. Все дуже серйозно", – сказав Гура у коментарі Ua-Football.

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на шостій сходинці, маючи у своєму активі 26 очок.

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