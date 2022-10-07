"У нас сьогодні взагалі нічого не було на полі. Взагалі нічого! З таким ставленням до справи, як сьогодні, в нас будуть великі проблеми. Я мав серйозну розмову з командою у перерві. Ми вже серйозно поговорили після гри. І завтра теж будемо серйозно розмовляти.

Нефарт Вереса на рідній арені з дивним пенальті у відеоогляді матчу з Металістом – 1:2

Бо десь футболісти трохи відчули смак перемог і знизили до себе вимоги. Усі без виключення. Починаючи від Богдана Когута, і завершуючи Михайлом Шестаковим – до всіх є маса зауважень. Намагатимемося опустити всіх на землю, щоб виходили і грали так, як в попередніх п'яти іграх.

Мені не сподобався настрій на гру. По перших хвилинах я помітив, що це не та команда, яка грала у попередніх матчах. Зовсім не та. Напевно, це я до них не достукався.

При всій повазі до Металіста – ми могли розраховувати на більше. Наші футболісти забули, завдяки чому вони вигравали. Завтра ми їм почнемо нагадувати. Бо сьогодні на поле виходили "академіки", які думали, що все знають і вміють. А виявилося, що це не так. Ми дуже легко дали забити собі двічі. Дуже легко. Перший гол – взагалі шедевр. Ціла група наших футболістів не знала, що робити з м'ячем. І це досвідчені гравці.

Можливо, психологічно тисне фактор свого стадіону. Дуже хочеться знову тут перемогти. Тому працюємо далі, виправлятимемо помилки", – цитує Вірта офіційний сайт "червоно-чорних".

Нагадаємо, після 6-ти турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде шостим, маючи у своєму активі 10 очок.

Металіст втримав перемогу над Вересом – рівняни втратили очки у другому поспіль матчі на реконструйованому Авангарді