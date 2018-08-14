Верес розірвав контракт з трьома футболістами, які підозрюються у побитті таксиста

Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкин більше не є гравцями рівненського Вереса.

Офіційний сайт рівненського клубу опублікував заяву, де повідомляє про розірвання контракту з трьома футболістами, які підозрюються у нападі на таксиста.

"Футболісти команди Верес: Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин – звільнені з команди за порушення спортивного режиму, порушення умов контракту та приховування від керівництва клубу даного інциденту.

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Керівництво клубу надасть повне сприяння правоохоронним органам в процесі розслідування інциденту з ймовірним нападом згаданих екс-гравців Вереса на таксиста. В разі доведення провини, винуватці мають бути покарані згідно чинного законодавства України", – йдеться в офіційній заяві на сайті клубу.