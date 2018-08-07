Гоменюк подав у відставку з посади головного тренера Вереса

Володимир Гоменюк більше не є головним тренером НК Верес.

Екс-гравець Дніпра та Металіста Володимир Гоменюк подав у відставку з посади головного тренера рівненської команди, повідомляє офіційний сайт Вереса.

Друга ліга: Калуш та Черкащина-Академія вийшли в лідери, Верес знову не зміг перемогти

"Звертаюсь до членів Народного клубу Верес, уболівальників та футбольної спільноти Рівненщини!

Я прийняв нелегке для себе рішення піти у відставку з посади головного тренера "червоно-чорних". Прошу з розумінням до цього поставитись. Зі свого боку бажаю Вересу перемог і успіху у вирішенні поставлених задач", – йдеться у заяві Гоменюка.

Зауважимо, що це був перший тренерський досвід екс-нападника збірної України. Під керівництвом Гоменюка Верес у Другій лізі двічі програв та одного разу зіграв у нічию.

До наступних поєдинків команду готуватиме Олег Шандрук.