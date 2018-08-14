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Верес разорвал контракт с тремя футболистами, которые подозреваются в избиении таксиста

08:27 75 Читати українською
Верес разорвал контракт с тремя футболистами, которые подозреваются в избиении таксиста
Антон Котляр / НК Верес

Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин больше не являются игроками ровенского Вереса.

Официальный сайт ровенского клуба опубликовал заявление, в котором сообщает о расторжении контракта с тремя футболистами, которые подозреваются в нападении на таксиста.

"Футболисты команды Верес: Антон Котляр, Виктор Барабаш, Дмитрий Заикин – уволены из команды за нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и сокрытие от руководства клуба данного инцидента.

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Руководство клуба предоставит полное содействие правоохранительным органам в ходе расследования инцидента с предполагаемым нападением упомянутых экс-игроков Вереса на таксиста. В случае доказательства вины, виновники должны быть наказаны согласно действующему законодательству Украины", – говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Теги
Верес Верес Дмитрий Заикин Дмитрий Заикин Виктор Барабаш Виктор Барабаш Вторая лига Антон Котляр Антон Котляр
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