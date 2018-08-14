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Трьох гравців Вереса підозрюють у побитті таксиста

13 серпня 23:56 231 Читать на русском
Трьох гравців Вереса підозрюють у побитті таксиста
Антон Котляр / Фото ФК Верес

Футболісти Вереса Антон Котляр, Дмитро Заїкин та Віктор Барабаш можуть постати перед судом.

Увечері суботи, 4 серпня, в Рівному водій таксі заявив до поліції, що троє пасажирів відмовились платити за надану послугу та побили його. Трьома чоловіками, яких підозрюють у нападі на таксиста, були гравці рівненського Вереса Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкин, повідомляє видання Rtb.rv.ua.

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В поліції заявили, що затримані були у стані сп'яніння, кожен із них надув більше одного проміле.

Директор Вереса Євген Донцов пояснив, що зараз перебуває у відпустці і про факт нападу не знає. При цьому додав: якщо довідається, що до інциденту дійсно причетні гравці, для них будуть наслідки, оскільки клуб цінує свою репутацію.

Теги
Друга ліга Антон Котляр Антон Котляр Верес Верес Дмитро Заїкин Дмитро Заїкин Донцов Євген Віктор Барабаш Віктор Барабаш
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