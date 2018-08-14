Трьох гравців Вереса підозрюють у побитті таксиста

Футболісти Вереса Антон Котляр, Дмитро Заїкин та Віктор Барабаш можуть постати перед судом.

Увечері суботи, 4 серпня, в Рівному водій таксі заявив до поліції, що троє пасажирів відмовились платити за надану послугу та побили його. Трьома чоловіками, яких підозрюють у нападі на таксиста, були гравці рівненського Вереса Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкин, повідомляє видання Rtb.rv.ua.

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В поліції заявили, що затримані були у стані сп'яніння, кожен із них надув більше одного проміле.

Директор Вереса Євген Донцов пояснив, що зараз перебуває у відпустці і про факт нападу не знає. При цьому додав: якщо довідається, що до інциденту дійсно причетні гравці, для них будуть наслідки, оскільки клуб цінує свою репутацію.