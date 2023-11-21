Схоже, що Верес переживає далеко не найкращі часи. Справа про банкрутство клубу УПЛ вже перебуває на розгляді у суді.

Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Рівненський народний клуб "Верес"", повідомляє офіційний сайт Верховного суду України.

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За інформацією видання Liga.net, з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Вересу звернулась ТОВ "Будівельна фірма "Базиспромбуд". "Базиспромбуд" – генеральний підрядник будівництва тренувальної бази Вереса. У 2021 році компанію обрали для будівництва двох повнорозмірних полів зі штучним та натуральним покриттям у Рівному на ділянці між вулицею Захисників Маріуполя та Пагорбом Слави.

Зараз у Вереса є два тренувальні поля, але клуб також говорив про плани побудувати триповерхову мультифункціональну базу для основної та юнацької команд. За словами президента клубу, на першому поверсі бази будуть роздягальні, спа-зона, тренажерний зал, спортивний зал, їдальня, кухня. Другий поверх буде житловим, а на третьому будуть івент-хол, клубний офіс тераси для перегляду матчів на полях клубної бази. Також розглядається можливість будівництва третього поля з натуральним газоном і підігрівом.

Нагадаємо, що Верес наразі посідає передостаннє місце в УПЛ, маючи лише 8 очок після 13 зіграних матчів.

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