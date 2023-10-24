Напередодні відбулося засідання наглядової ради рівненського клубу. Керівництво не влаштовують поточні результати, тому цілком серйозно розглядали питання про відставку Сергія Лавриненка.

Керівництво Вереса публічно дало вказівку щодо змін у складі й анонсувало дискусію про майбутнє головного тренера

Очолити команду запропонували В'ячеславу Шевчуку, але той категорично відкинув такий сценарій, стверджує ТаТоТаке. Таким чином змін у тренерському штабі не відбудеться щонайменше до наступного матчу. Якщо ж Верес не зможе обіграти Минай, то у Лавриненка майже не буде шансів втриматися на посаді.

Нагадаємо, Шевчук працював у Вересі спортивним директором, а згодом став віце-президентом клубу. Самостійний тренерський досвід В'ячеслава обмежується 15-ма матчами, які він провів на чолі донецького Олімпіка.

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