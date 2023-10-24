Шевчук відмовився очолити Верес, врятувавши Лавриненка від негайної відставки
Віце-президент Вереса В'ячеслав Шевчук не захотів переходити на тренерську лаву команди.
Напередодні відбулося засідання наглядової ради рівненського клубу. Керівництво не влаштовують поточні результати, тому цілком серйозно розглядали питання про відставку Сергія Лавриненка.
Керівництво Вереса публічно дало вказівку щодо змін у складі й анонсувало дискусію про майбутнє головного тренера
Очолити команду запропонували В'ячеславу Шевчуку, але той категорично відкинув такий сценарій, стверджує ТаТоТаке. Таким чином змін у тренерському штабі не відбудеться щонайменше до наступного матчу. Якщо ж Верес не зможе обіграти Минай, то у Лавриненка майже не буде шансів втриматися на посаді.
Нагадаємо, Шевчук працював у Вересі спортивним директором, а згодом став віце-президентом клубу. Самостійний тренерський досвід В'ячеслава обмежується 15-ма матчами, які він провів на чолі донецького Олімпіка.