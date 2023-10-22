Рух легко розібрався на виїзді з Вересом в 11-му турі УПЛ (5:2). Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Господарі перед візитом Руха не перемагали чотири матчі поспіль, а їхня гольова засуха розтягнулась на 326 хвилин. Відтак, команда Лавриненка опинилась на передостанньому місці. Натомість львів'яни перебували у верхній частині турнірної таблиці. Щоправда у попередньому турі вони не зуміли обіграти Минай.

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Команди розпочали без традиційної розвідки. Ледвій відбив перед собою потужний удар Кльоца з лінії штрафного. Гості відповіли небезпечним стандартом від Климчука, якому забракло сантиметрів.

Львів'яни поступово перехопили ініціативу і заслужено вийшли вперед. Теслюк скористався провалом в обороні Вереса, ефектно розстрілявши Паста з близької відстані. Юний форвард Руха примудрився двічі пробити в оточенні п'ятьох суперників. У володіннях рівнян продовжували спалахувати "пожежі". Підопічним Пономарьова дозволяли майже все. Під удар Климчука кинувся захисник, а постріл Сапуги впритул потягнув Паст.

Фестиваль помилок в захисті Вереса завершився кіксом Паста на 33-й хвилині. Сапуга подав, досвідчений кіпер невдало зіграв кулаками, запустивши "свічку", а Климчук головою холоднокровно виконав у дальній – 2:0. Паст крутився наче білка в колесі і частково реабілітувався за власний фейл. Вже через п'ять хвилин він не дозволив відзначитись Руничу, якому асистував Пастух. Господарі могли скоротити відставання в кінці першого тайму. Ледвій подарував м'яч Шараю, а той не зумів поцілити у напівпорожню рамку.

Після перерви Рух продовжував домінувати. Паст рятував нон-стоп: впорався з ударами Климчука і Сапуги, виграв чергову дуель у Руніча. Та попри воротарські подвиги, Верес не уникнув розгрому. Теллес, який вийшов на заміну, з кутового асистував Пастуху. Останній легко виграв повітря і пробив у ближній. Господарі створили якісний момент на 67-й хвилині. Шарай не зумів переграти Ледвія, замикаючи в дотик передачу з флангу.

В кінці матчу Вересу все ж вдалося розмочити рахунок. Допоміг стандарт. Яго відгукнувся на скидку від Марусича і спокійно прошив Ледвія. Та на цьому голепад не завершився. Пастух оформив дубль, першим опинившись на добиванні, а Квасниця реалізував розкішну передачу з центру поля. Крапку у матчі поставив Балан, який забив після кутового – 2:5.

У підсумку львів'яни набрали 19 очок і піднялись на третє місце. Верес залишився на 15-й позиції з 6-ма пунктами в активі.