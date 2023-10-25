Исполняющим обязанности спортивного директора Вереса будет Юрий Габовда, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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Эта должность оставалась вакантной с января 2023 года после того, как Вячеслав Шевчук стал вице-президентом ровенского клуба.

Напомним, в июле этого года Габовда был назначен спортивным директором детской футбольной академии Вереса, и теперь будет совмещать работу на этих двух должностях. Кроме этого, ответственным за решение юридических вопросов выбрали Сергея Коваля, который ранее занимал должность советника президента клуба.

К слову, Верес после 11-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним, набрав 6 очков.

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