"Востаннє був на стадіоні минулої середи і за тиждень, який минув, вже є помітні зміни. Повністю завершено процес вкладання геотекстилю. Активно триває будівництво центральної частини західної трибуни, продовжуються оздоблювальні роботи на східній трибуні. Радує кількість людей, які працюють на будівельному майданчику.

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Тому, дійсно, є надія завершити основний обсяг робіт до зими. Потім одразу розпочнемо роботу над введенням арени в експлуатацію і сертифікацію стадіону для проведення матчів УПЛ вже наступної весни", – наводить слова Надєїна офіційний сайт Вереса.

Зазначимо, що рівненці через реконструкцію власного стадіону проводять домашні поєдинки в Луцьку.

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