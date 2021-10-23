У рамках 12-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги рівненський Верес упевнено здолав Маріуполь. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перед матчем із Вересом керманич Маріуполя Остап Маркевич отримав ультиматум. Якщо в матчах із рівнянами і Динамо його підопічні не наберуть очок, то він попрощається з посадою. Та стати горою за свого тренера гості не змогли.

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Для перемоги над приазовцями Вересу вистачило двох голів. Обидва м'ячі рівняни провели після перерви, оскільки перший тайм багатим на моменти з боку господарів не став.

Так, Маріуполь активніше розпочав. Навіть перші нагоди була за гостями. Спершу Когут парирував на кутовий удар Кащука. Згодом же Топалов вискочив фактично віч-на-віч із голкіпером, але не зміг перекинути опонента.

Поступово гра заспокоїлася. Маріуполь більше тримав м'яч, але наблизитися до воріт Вереса не міг. Окрема історія скасовані голи. У першому таймі команди обмінялися такими випадами – Сергійчук і Кулаков опинилися в ролі "постраждалих", а системи VAR у цьому матчі не було.

Другий тайм розпочався з моменту Очеретька. Хавбек приазовців отримав шанс забити з кількох метрів, але пробив мимо воріт. За цю марнотратність Маріуполь був покараний майже миттєво.

На 64-й хвилині Дахновський пробив у ближню стійку з лінії штрафного майданчика, але на добиванні вчасно опинився Михайло Шестаков. Досвідчений нападник легко довершив розпочату партнерами справу.

А на 80-й форвард оформив перший в кар'єрі дубль на рівні Прем'єр-ліги. Це Геннадій Пасіч виконав фланговий навіс, а Шестаков реалізував свій момент ефектним ударом головою.

Завдяки цій перемозі Верес піднявся на 8-ме місце. В активі рівнян 18 очок. Натомість Маріуполь – безнадійно останній (4 пункти).

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