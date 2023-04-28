Верес та Львів провели ефектний поєдинок у 23 турі чемпіонату України. Звіт та огляд читайте на Футбол 24.

Верес не перемагав у чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 11 ігор, 4 рази розписавши нічию та зазнавши 7 поразок. Львів в останніх 7 поєдинках програв 6 разів та застряг на дні турнірної таблиці УПЛ. Тож перемога кров з носа була потрібна обом колективам.

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Старт матчу був блискавичний. Львів'яни вперше дійшли до воріт суперника й одразу ж забили. Мишенко виграв боротьбу та скинув на Свржняка, який відзначився дебютним голом у футболці "містян". Верес одразу ж затиснув суперника на його половині поля.

Це посприяло голу Кучерова, який вдало зіграв на підбиранні – прийняв м'яч, а другим дотиком пробив здалеку. Майже без шансів для Юрчука. За 5 хвилин колишній кіпер СК Дніпро-1 вдруге виймав сферу зі своїх воріт. Він був зобов'язаний парирувати, але не впорався з дальнім ударом Блізніченка по центру.

Два удари з-за меж штрафного майданчика – Верес швидко відіграється та виходить вперед #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/5voACH5I97 — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) April 28, 2023

Львів пробував контролювати м'яч, але зі створенням гострих моментів були проблеми. Щось почало виходити лише наприкінці тайму. Зокрема, каркас воріт зіграв за кіпера після удару Богунова. Забити вдалось аж на останній хвилині – Беляєв чудово пройшов правим флангом і не менш якісно подав, а Свржняк замкнув. Дубль!

На початку другого тайму "містяни" пропустили 250 гол в УПЛ у своїй історії. Шестаков найкраще зорієнтувався у штрафному й пробив головою. Далі гра була рівною, хоч львів'яни намагались тиснути. Так, чи не найкращі моменти мав Есеола, але два удари пройшли повз ворота. А дальній постріл Бєляєва парирував Ющишин.

Відігратись команда Анатолія Безсмертного не змогла, продовживши 2 негативні серії: 8 поєдинків без перемог та стільки ж матчів з 2+ пропущеними голами. Тож Львів залишився на останній сходинці з 13 пунктами.

Верес нарешті перервав свою антирекордну серію. Перша перемога за 12 зустрічей дозволила підопічним Юрія Вірта піднятись на 11 місце, набравши 24 залікові бали!

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