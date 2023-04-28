Верес и Львов провели эффектный поединок в 23-м туре чемпионата Украины. Отчет и обзор читайте на Футбол 24.

Верес не побеждал в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 11 игр, 4 раза расписав ничью и потерпев 7 поражений. Львов в последних 7 поединках проиграл 6 раз и застрял на дне турнирной таблицы УПЛ. Так что победа кровь из носа требовалась обоим коллективам.

Динамо в большинстве нервно дожало аутсайдера УПЛ – Шовковский дебютировал, неоднозначное судейство, привоз джокера

Старт матча был молниеносным. Львовяне впервые дошли до ворот соперника и сразу же забили. Мишенко выиграл борьбу и сбросил на Свржняка, отличившегося дебютным голом в футболке "горожан". Верес сразу же зажал соперника на его половине поля.

Это поспособствовало голу Кучерова, который удачно сыграл на подборе – принял мяч, а вторым касанием пробил издалека. Практически без шансов для Юрчука. Через 5 минут бывший кипер СК Днепр-1 второй раз вынимал сферу из своих ворот. Он был обязан парировать, но не справился с дальним ударом Близниченко по центру.

Два удари з-за меж штрафного майданчика – Верес швидко відіграється та виходить вперед #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/5voACH5I97 — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) April 28, 2023

Львов пытался контролировать мяч, но с созданием острых моментов были проблемы. Что-то начало выходить только в конце тайма. В частности, каркас ворот сыграл за кипера после удара Богунова. Забить удалось аж на последней минуте – Беляев отлично прошел по правому флангу и не менее качественно подал, а Свржняк замкнул. Дубль!

В начале второго тайма "горожане" пропустили 250 гол в УПЛ в своей истории. Шестаков лучше всего сориентировался в штрафной и пробил головой. Дальше игра была ровной, хотя львовяне пытались давить. Едва ли не лучшие моменты имел Эсеола, но два удара прошли мимо ворот. А дальний выстрел Беляева парировал Ющишин.

Отыграться команда Анатолия Бессмертного не смогла, продолжив 2 отрицательные серии: 8 поединков без побед и столько же матчей с 2+ пропущенными голами. Львов остался на последней строчке с 13 пунктами.

Верес наконец прервал свою антирекордную серию. Первая победа за 12 встреч позволила подопечным Юрия Вирта подняться на 11 место, набрав 24 зачетных балла!

Динамо на паузе, Луческу под ножом – две кандидатуры и отложенная развязка