Кривбас, зібравши доволі потужну команду, розпочав сезон з трьох поспіль матчів без забитих голів – та і без моментів (майже). Матч проти Вереса здавався прекрасною можливістю, аби перервати катастрофічну серію. Під таку подію на НСК Олімпійський навіть увімкнули інтершум. Принаймні, для телеглядачів.

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На практиці ж підопічні Юрія Вернидуба зіграли навіть гірше, ніж у попередніх поєдинках. Показовою була статистика ударів на 30 хвилину зустрічі – при 53% володіння м'ячем Кривбас програвав за ударами з рахунком 2:6. За весь перший тайм в актив криворіжців можна занести тільки подачу з кутового, яку завдяки помилці Когута замкнув Віталій Вернидуб. Вийшло неточно.

Верес віддав ініціативу, працюючи від контратак (особливо через лівий фланг). У стартові 20 хвилин Генадій Пасіч завдав три постріли по воротах, причому два з них були вельми небезпечними. Крім того, хороший удар мав Гайдучик (поруч з дальньою стійкою). Зрештою, на 28-й хвилині підопічні Юрія Вірта відкрили рахунок – і як! Дахновський отримав скидку від Гайдучика й метрів з 25-ти бахнув у праву дев'ятку. 0:1!

Перед перервою "народний клуб" міг і подвоїти свою перевагу внаслідок кросу Дахновського. Кліщук помилився на виході, але Гайдучик і Генадій Пасіч пролетіли повз м'яч. Кривбас огризнувся дальніми ударами Волошина й Семенова, але вони не були гострими. На біду Юрія Вернидуба, в середині першого тайму йому ще й довелося замінити Хомченовського через травму (на поле вийшов Кораблін).

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. У роздягальні криворіжці провели заміну, випустивши Понєдєльніка замість Шевченка, але це аж ніяк не допомогло. Кривбас за весь другий тайм не створив жодного моменту.

Можливо, команді заважала рясна злива, однак Верес на вогкому газоні все одно виглядав цікавіше. Небезпечних епізодів було обмаль, але рівняни класно тікали в контратаки. Одна з них на 72-й хвилині завершилась закиданням на правий край штрафного – Сергійчук прийняв його й пробив у ближній кут, поціливши у зовнішній бік сітки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вереса. Підопічні Юрія Вірта набрали 9 очок, тимчасово вискочивши на другу позицію в турнірній таблиці. Кривбас з одним заліковим балом поки залишається тринадцятим. Команда Юрія Вернидуба вчетверте поспіль завершила матч без забитих м'ячів.

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