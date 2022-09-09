Новачок Кривбаса виступає на позиції лівого захисника. Іван Дібанго перейшов у Кривбас із естонської Левадії на правах оренди. Угода розрахована на сезон 2022/23, інформує офіційний сайт криворіжців.

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Права викупу 20-річного гравця в українського клубу немає. У Кривбасі Дібанго виступатиме під 55-м номером. Новачок криворізького клубу народився в Камеруні, але вже має досвід гри в європейських чемпіонатах. Спершу захисник виступав за білоруську Іслоч, а влітку цього року перейшов у Левадію.

Естонський клуб вирішив відправити оборонця набиратися досвіду в УПЛ. Новачок Кривбаса є доволі результативним гравцем, враховуючи його амплуа. Іван забив 5 голів і віддав 9 асистів у 42-х матчах за Іслоч. Також в активі Дібанго 1 матч за збірну Камеруну U-20.

Нагадаємо, команда Юрія Вернидуба не надто вдало стартувала в УПЛ 2022/23. Кривбас набрав тільки 1 бал у трьох турах і є єдиною командою, яка не забила жодного м'яча.

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