Кривбасс, собрав достаточно мощную команду, начал сезон с трёх подряд матчей без забитых голов – да и без моментов (почти). Матч против Вереса казался прекрасной возможностью прервать катастрофическую серию. Под такое событие на НСК Олимпийский даже включили интершум. По крайней мере, для телезрителей.

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На практике же подопечные Юрия Вернидуба сыграли даже хуже, чем в предыдущих поединках. Показательна была статистика ударов на 30 минуту встречи – при 53% владения мячом Кривбасс проигрывал по ударам со счётом 2:6. За весь первый тайм в актив криворожцев можно занести только подачу с углового, которую благодаря ошибке Когута замкнул Виталий Вернидуб. Получилось неточно.

Верес отдал инициативу, работая от контратак (особенно через левый фланг). В стартовые 20 минут Геннадий Пасич нанёс три выстрела по воротам, причем два из них были весьма опасными. Кроме того, хороший удар имел Гайдучик (рядом с дальней штангой). В конце концов, на 28-й минуте подопечные Юрия Вирта открыли счёт – и как! Дахновский получил скидку от Гайдучика и метров с 25-ти бахнул в правую девятку. 0:1!

Перед перерывом "народный клуб" мог и удвоить преимущество вследствие кросса Дахновского. Клищук ошибся на выходе, но Гайдучик и Геннадий Пасич пролетели мимо мяча. Кривбасс огрызнулся лонгшотами Волошина и Семенова, но они не были острыми. На беду Юрия Вернидуба, в середине первого тайма ему ещё и пришлось заменить Хомченовского из-за травмы (на поле вышел Кораблин).

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. В раздевалке криворожцы провели замену, выпустив Понедельника вместо Шевченко, но это никак не помогло. Кривбасс за весь второй тайм не создал ни одного момента.

Возможно, команде мешал обильный ливень, однако Верес на мокром газоне всё равно выглядел интереснее. Опасных эпизодов возникало мало, но ровенчане классно убегали в контратаки. Одна из них на 72-й минуте завершилась забросом на правый край штрафной – Сергийчук принял его и пробил в ближний угол, попав во внешнюю сторону сетки.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вереса. Подопечные Юрия Вирта набрали 9 очков, временно выскочив на вторую позицию в турнирной таблице. Кривбасс с одним зачётным баллом пока остается тринадцатым. Команда Юрия Вернидуба четвёртый раз подряд завершила матч без забитых мячей.

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