УПЛ затвердила дати та час початку матчів 13-го та 14-го турів
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 13-му та 14-му турах чемпіонату.
Матчі обох турів УПЛ будуть проводитись протягом трьох днів: 13-го – з 30 жовтня по 1 листопада включно, 14-го – з 5 по 7 листопада, повідомляє офіційний сайт організації.
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13 ТУР
30 жовтня (субота)
Маріуполь – Динамо – 14:00
Шахтар – Десна – 17:00
Інгулець – Верес – 19:30
31 жовтня (неділя)
Колос – Львів – 14:00
Рух – Олександрія – 17:00
Металіст 1925 – Зоря – 19:30
1 листопада (понеділок)
СК Дніпро-1 – Минай – 17:00
Ворскла – Чорноморець – 19:30
14 ТУР
5 листопада (п’ятниця)
Олександрія – Металіст 1925 – 19:30
6 листопада (субота)
Минай – Маріуполь – 14:00
Динамо – Ворскла – 17:00
Чорноморець – Рух – 19:30
7 листопада (неділя)
Інгулець – СК Дніпро-1 – 14:00
Колос – Шахтар – 17:00
Зоря – Верес – 17:00
Львів – Десна – 19:30
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