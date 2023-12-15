Верес готуватиметься до другої частини чемпіонату України в Туреччині.

Стали відомі суперники Вереса в товариських матчах на початку 2024 року

Рівненський Верес, який нещодавно змінив головного тренера, оголосив плани команди на зимові збори в Туреччині. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, команда з Рівного вже погодила 5 контрольних матчів на підготовчому зборі.

Команда Шандрука зіграє з такими суперниками: ФК Явор (Сербія), Злате Моравце (Словаччина), Люнгбю (Данія), Лієпая (Латвія), Ауда (Латвія).

Після завершення першої частини змагань клуб з Рівного посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Підопічні Шандрука набрали 12 балів за 17 зіграних матчів.

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