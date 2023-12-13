"Президент клубу Іван Олексійович Надєїн запитав мою думку, ми поспілкувалися. Я зрозумів, що Верес розраховує на Шандрука, що Шандруку дають шанс. Зараз я цей шанс намагаюся використати.

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Зараз команда у непростому турнірному становищі. Але я люблю футбол. Люблю Верес. І вже подолавши певні сходинки українського футболу, дитячо-юнацького і дорослого – потрібно братися за серйозні виклики.

Я люблю футбол за пристрасть. І хотів би, щоб Верес грав у пристрасний футбол. Хочу попросити зараз про підтримку уболівальників. Бо я розумію, як важко було Сергію Лавриненку. Можливо саме підтримки вболівальників не вистачило для досягнення результату. Ми хочемо, щоб вболівальники бачили вогонь і пристрасть в очах футболістів і хочемо запалити цю пристрасть у вболівальників.

Зараз відчуваю двоякі емоції. Дуже приємно, що мені довіряють першу команду. Це значить, що я якісно працював з командою U-19. Але також мені дуже шкода прощатися з юнацькою командою", – цитує Шандрука клубна прес-служба Вереса.

Після завершення першої частини змагань клуб з Рівного посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Підопічні Шандрука мають 12 турнірних балів після 17 зіграних матчів