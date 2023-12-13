Новий тренер Вереса озвучив амбіційну ціль команди на залишок сезону УПЛ
Український фахівець Олег Шандрук дав перше інтерв'ю як тренер основної команди Вереса.
"Президент клубу Іван Олексійович Надєїн запитав мою думку, ми поспілкувалися. Я зрозумів, що Верес розраховує на Шандрука, що Шандруку дають шанс. Зараз я цей шанс намагаюся використати.
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Зараз команда у непростому турнірному становищі. Але я люблю футбол. Люблю Верес. І вже подолавши певні сходинки українського футболу, дитячо-юнацького і дорослого – потрібно братися за серйозні виклики.
Я люблю футбол за пристрасть. І хотів би, щоб Верес грав у пристрасний футбол. Хочу попросити зараз про підтримку уболівальників. Бо я розумію, як важко було Сергію Лавриненку. Можливо саме підтримки вболівальників не вистачило для досягнення результату. Ми хочемо, щоб вболівальники бачили вогонь і пристрасть в очах футболістів і хочемо запалити цю пристрасть у вболівальників.
Зараз відчуваю двоякі емоції. Дуже приємно, що мені довіряють першу команду. Це значить, що я якісно працював з командою U-19. Але також мені дуже шкода прощатися з юнацькою командою", – цитує Шандрука клубна прес-служба Вереса.
Після завершення першої частини змагань клуб з Рівного посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. Підопічні Шандрука мають 12 турнірних балів після 17 зіграних матчів