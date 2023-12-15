Верес будет готовиться ко второй части чемпионата Украины в Турции.

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Верес, который недавно сменил главного тренера, объявил планы команды на зимние сборы в Турции. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, команда из Ровно уже согласовала 5 контрольных матчей на подготовительном сборе.

Команда Шандрука сыграет со следующими соперниками: ФК Явор (Сербия), Злате Моравце (Словакия), Люнгбю (Дания), Лиепая (Латвия), Ауда (Латвия).

После завершения первой части соревнований клуб из Ровно занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Подопечные Шандрука набрали 12 баллов за 17 сыгранных матчей.

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