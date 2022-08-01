Вересу дозволили проводити домашні матчі сезону УПЛ 2022/23 на стадіоні Авангард у Рівному, повідомив голова місцевої обласної адміністрації Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі.

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Таке рішення після інспекції арени прийняла Рада оборони Рівненської області після звернення керівництва клубу. Головна вимога – мати розроблений та затверджений план дій у разі ймовірної загрози і суворо дотримуватися його.

Верес також звернувся до Комітету з безпеки стадіонів та проведення змагань УАФ для включення стадіону Авангард до реєстру спортивних комплексів, які можуть приймати матчі УПЛ.

Нагадаємо, окрім рівненського клубу проводити матчі на своїх стадіонах хотіли Ворскла, Кривбас, Олександрія та Інгулець.

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