Низка представників УПЛ планують грати домашні матчі чемпіонату України у своїх рідних містах, повідомив Ігор Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Протокол безпеки в УПЛ – футболісти отримали інструкції у разі повітряної тривоги

Мова йде про Ворсклу, Кривбас, Олександрію, Інгулець та Верес. З них усіх лише стадіон рівненського клубу, який зазнав масштабної реконструкції, потрапляє у раніше визначену зону для проведення поєдинків елітного дивізіону.

Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін вже підтвердив плани криворізького клубу. "Ми будемо базуватись у Кривому Розі, це 100%. Є запасний варіант – Київ. 80 км, може вже й більше (до лінії фронту, – прим.). Хлопці тренуються, ми там проводили товариські матчі. Стадіон є, бомбосховище є, тому сподіваємось, що все буде добре".

Нагадаємо, раніше було затверджено низку стадіонів, які прийматимуть матчі нового сезону УПЛ – їхня географія на схід обмежувалась Київщиною. Окрім того, у пресу вже просочився протокол безпеки для учасників матчів, який містить суворі вимоги щодо проведення поєдинків.

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