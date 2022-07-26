Журналіст Сергій Болотніков у своєму Telegram-каналі KDK опублікував основні пункти, що містить безпековий протокол, за яким проводитимуться матчі УПЛ у новому сезоні.

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За інформацією джерела, Міністерства спорту, оборони і економіки сприяють бронюванню футболістів, офіційних представників та керівників клубів, а також працівників УАФ, УПЛ та ПФЛ від військової служби.

Змагання будуть проводитись лише на стадіонах, які допущені обласними (або Київською міською) військовими адміністраціями. Глядачів на матчах не буде. Встановлена і максимальна кількість осіб, які можуть бути присутні на стадіоні – не більше 280. Серед них: 90 – футболісти і тренерський штаб, 9 – арбітри і відеоасистенти, 6 – болбої (старше 18 років), 20 – представники клубів, 11 – офіційні особи матчу, 15 – представники УАФ, УПЛ, ПФЛ, 20 – персонал стадіону, 20 – особи, відповідальні за безпеку, 10 – медики, поліція, ДСНС, 9 – представники військових адміністрацій та інших органів влади, 40 – журналісти і фотографи та 30 – знімальна група.

Клуби повинні призначити особу, відповідальну за безпеку під час матчів. Ці особи повинні повідомляти УАФ та УПЛ або ПФЛ про можливість проведення матчу за тиждень до його початку. Керівники стадіонів мають привести у готовність захисні споруди для укриття повного складу учасників матчу. Такі споруди мають знаходитись на відстані не більше 500 метрів від стадіону. Якщо подібних споруд немає, створюється комісія, яка шукає такі місця в будівлі стадіону. Кожен присутній на матчі має пройти інструктаж з правил поведінки та дій в разі небезпеки.

У разі повітряної тривоги передбачаються наступні дії. Делегат матчу спільно з представником відповідної військової адміністрації приймають рішення щодо евакуації всіх присутніх на стадіоні в укриття. Диктор стадіону оголошує "Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх прослідувати в укриття!". Арбітр одразу дає свисток про зупинку матчу. Якщо тривалість повітряної тривоги перевищує 60 хв, делегат матчу спільно з арбітром (після консультації з представниками команд та представником відповідної військової адміністрації) можуть ухвалити рішення про зупинку матчу. Організатор змагань приймає рішення щодо місця, дати та часу догравання матчу. Якщо матч можна продовжити, футболістам надається до 10 хв на розминку.

Відповідальність за дотримання вимог безпеки покладається на організатора матчу, тобто на приймаючий клуб. За невиконання цих вимог на клуб можуть накласти санкції, передбачені статтею 6 Дисциплінарних правил УАФ.

Нагадаємо, початок нового сезону заплановано на 23 серпня.

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