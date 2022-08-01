Вересу разрешили проводить домашние матчи сезона УПЛ 2022/23 на стадионе Авангард в Ровно, сообщил глава местной областной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

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Такое решение после инспекции арены принял Совет обороны Ровенской области после обращения руководства клуба. Главное требование – иметь разработанный и утвержденный план действий в случае вероятной угрозы и строго соблюдать его.

Верес также обратился в Комитет по безопасности стадионов и проведения соревнований УАФ для включения стадиона Авангард в реестр спортивных комплексов, которые могут принимать матчи УПЛ.

Напомним, кроме ровенского клуба проводить матчи на своих стадионах хотели Ворскла, Кривбасс, Александрия и Ингулец.

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