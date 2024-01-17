Верес на своєму офіційному сайті повідомив про завершення трансферу Олександра Мельника.

Верес оголосив про перший зимовий трансфер – новачок ще не грав у сезоні 2023/24

Контракт із гравцем розрахований до кінця сезону 2025/26, на 2,5 роки. Останнім клубом Мельника був Минай. За інформацією Transfermarkt, захисник перейшов до Вереса безкоштовно.

Свою кар'єру Мельник починав у київському Динамо, але не грав за основну команду. Також виступав за Арсенал-Київ, Олександрію та Минай.

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