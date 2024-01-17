Верес на своем официальном сайте сообщил о завершении трансфера Александра Мельника.

Верес объявил о первом зимнем трансфере – новичок еще не играл в сезоне 2023/24

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2025/26, на 2,5 года. Последним клубом Мельника был Минай. По информации Transfermarkt, защитник перешел в Верес бесплатно.

Свою карьеру Мельник начинал в киевском Динамо, но не играл за основную команду. Также выступал за Арсенал-Киев, Александрию и Минай.

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