Верес объявил о трансфере воспитанника Динамо
15:06 - Читати українською
Защитник Александр Мельник официально стал игроком Вереса.
Верес на своем официальном сайте сообщил о завершении трансфера Александра Мельника.
Верес объявил о первом зимнем трансфере – новичок еще не играл в сезоне 2023/24
Контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2025/26, на 2,5 года. Последним клубом Мельника был Минай. По информации Transfermarkt, защитник перешел в Верес бесплатно.
Свою карьеру Мельник начинал в киевском Динамо, но не играл за основную команду. Также выступал за Арсенал-Киев, Александрию и Минай.
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