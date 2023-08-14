Форвард Дмитрий Годя продолжит выступления в Вересе, сообщает официальный сайт ровенчан.

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18-летний нападающий подписал с командой Сергея Лавриненко новый контракт сроком на 3 сезона – до 30 июня 2026 года.

Напомним, Годя – воспитанник закарпатского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за венгерскую Кишварду. К Вересу присоединился в октябре 2022 года. В прошлом сезоне впервые сыграл в УПЛ, проведя в элите всего 3 матча. Также на его счету 3 гола в 23 поединках за Верес U-19. В нынешнем розыгрыше за главную команду пока не выходил.

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