Колос впевнено переміг Верес у матчі 3-го туру УПЛ, а Рух вирвав перемогу над Поліссям. Дивіться відео голів та огляди поєдинку Колос – Верес і Полісся – Рух на "Футбол 24".

Колос досить просто обіграв Верес. Рівненці активніше почали, проте забити не вдалось. На 25 хвилині Колос повів у рахунку: Оріховський класно навісив, а Безбородько не менш класно замкнув головою. А по перерві вже Оріховський забив, реалізувавши пенальті.