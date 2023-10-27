Верес офіційно підписав контракт на покращених умовах з Романом Ковалюком, повідомляє сайт клубу.

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Нова угода з гравцем розрахована до літа 2028 року. До слова, Ковалюк у цьому сезоні став частиною основної команди.

Зазначимо, що Роман зіграв у 3 матчах за Верес у поточній кампанії, в яких відзначився 1 результативною передачею.

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