"Не шкодую, що звільнив Юрія Вірта? Точно не шкодую. Це було моє рішення і я вважаю, що воно правильне. При Вірту у нас була одна з найгірших серій в українському футболі. У Вереса не було ні результату, ні гри. Треба було щось міняти і ми ухвалили рішення змінити тренера, щоб Верес грав у яскравіший футбол.

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Можливо, комусь подобався більш простий футбол, в який ми грали раніше. Є різні думки, тільки час покаже, хто був правий. Але жаліти за минулим – це точно неправильно", – поділився Надєїн в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Юрія Вірта зі скандалом звільнили по завершенні минулого сезону, хоча команда і врятувалась від вильоту з УПЛ. У цьогорічній кампанії справи Вереса не набагато краще – 6 очок після 10 зіграних матчів.

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