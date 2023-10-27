Верес объявил о подписании контракта с хавбеком
27 октября 11:54 - Читати українською
Хавбек Вереса Роман Ковалюк продолжит выступления в составе ровенского клуба.
Верес официально подписал контракт на улучшенных условиях с Романом Ковалюком, сообщает сайт клуба.
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Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года. К слову, Ковалюк в этом сезоне стал частью основной команды.
Отметим, что Роман сыграл в 3 матчах за Верес в текущей кампании, в которых отметился 1 результативной передачей.
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