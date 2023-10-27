Верес официально подписал контракт на улучшенных условиях с Романом Ковалюком, сообщает сайт клуба.

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Новое соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года. К слову, Ковалюк в этом сезоне стал частью основной команды.

Отметим, что Роман сыграл в 3 матчах за Верес в текущей кампании, в которых отметился 1 результативной передачей.

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