Верес оголосив про підписання двох бразильців
20 липня 19:28 - Читать на русском
Рівненці підсилили склад одразу двома новачками з Бразилії.
Верес на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Жуліо Сезара та Яго Сікейри.
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Сезар (виступає на позиції центрального захисника) приєднався на правах оренди на один сезон. Сікейра (атакувальний півзахисник) підписав контракт на 3 роки.
До слова, це вже сьомий та восьмий новачки Вереса у поточне трансферне вікно.
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