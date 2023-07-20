Верес на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Жуліо Сезара та Яго Сікейри.

Кривбас поступився Вересу, нудьга і феєрія новачків: результати спарингів клубів УПЛ

Сезар (виступає на позиції центрального захисника) приєднався на правах оренди на один сезон. Сікейра (атакувальний півзахисник) підписав контракт на 3 роки.

До слова, це вже сьомий та восьмий новачки Вереса у поточне трансферне вікно.

Динамо обіграло Аль-Хіляль – кияни впоралися з європейськими зірками, Буяльський і Ярмоленко вирішують