Верес на своем официальном сайте сообщил о подписании Жулио Сезара и Яго Сикейры.

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Сезар (выступает на позиции центрального защитника) присоединился на правах аренды на один сезон. Сикейра (атакующий полузащитник) подписал контракт на 3 года.

К слову, это уже седьмой и восьмой новички Вереса в текущее трансферное окно.

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