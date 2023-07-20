Верес объявил о подписании двух бразильцев
20 июля 19:28 - Читати українською
Ривненчане усилили состав сразу двумя новичками из Бразилии.
Верес на своем официальном сайте сообщил о подписании Жулио Сезара и Яго Сикейры.
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Сезар (выступает на позиции центрального защитника) присоединился на правах аренды на один сезон. Сикейра (атакующий полузащитник) подписал контракт на 3 года.
К слову, это уже седьмой и восьмой новички Вереса в текущее трансферное окно.
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