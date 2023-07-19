Команди еліти виходять на фінішну пряму своєї підготовки до сезону.

Літнє міжсезоння, товариські матчі клубів УПЛ

ЛНЗ – ФСК Маріуполь – 0:0

Кривбас – Верес – 1:2

Голи: Устименко, 60 – Балан, 6, Кухарук, 16

Оболонь – Нива Бузова – 4:1

Голи: Мединський, 8, Фатєєв, 74, Краснопір, 82, Єрмоленко, 90 – Сергійчук, 80

Трохи більше тижня залишається до старту наступного сезону УПЛ, тому у команд обмаль часу для налагодження якісної гри. ЛНЗ, вочевидь, збирається робити ставку на міцну оборону. Підопічні Олександра Ковпака у спарингах дуже мало пропускають, але й забивають рідко. Поєдинок проти ФСК Маріуполь взагалі завершився без голів.

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Кривбас останнім часом виглядає не надто переконливо. Команда Вернидуба набрала уявне очко у 3 спарингах. Цього разу криворіжці провалили початок матчу проти Вереса і не змогли відігратись.

Оболонь впевнено розібралась з Нивою Бузовою. Після точного удару Мединського команди довго "дрімали", щоб видати феєричну кінцівку з 4 голами за 20 хвилин. Саме "пивовари" 28 липня відкриють новий сезон УПЛ матчем проти Колоса.

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