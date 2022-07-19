Центральний захисник Алан Ауссі покинув Верес, повідомляє офіційний сайт рівненського клубу.

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21-річний футболіст приєднався до "червоно-чорних" на початку лютого на правах оренди, але так і не зіграв за команду Юрія Вірта жодної хвилини в офіційних матчах. Клуб розраховував на Алана і навіть прописав можливість викупу його контракту у Динамо, однак війна зламала ці плани.

Нагадаємо, Ауссі перебуває в системі Динамо з 2018 року, однак не провів за головну команду жодного матчу. За цей час грав в орендах за чеський Слован Ліберец та білоруський Торпедо-БелАЗ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тренувався з дортмундською Борусією.

За інформацією ЗМІ гравцем активно цікавиться чемпіон Вірменії – Пюнік. Тransfermarkt оцінює українця у 200 тисяч євро.

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