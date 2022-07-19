Центральный защитник Алан Аусси покинул Верес, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

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21-летний футболист присоединился к "красно-черным" в начале февраля на правах аренды, но так и не сыграл за команду Юрия Вирта ни минуты в официальных матчах. Клуб рассчитывал на Алана и даже прописал возможность выкупа его контракта у Динамо, однако война сломала эти планы.

Напомним, Аусси находится в системе Динамо с 2018 года, однако не провел за главную команду ни одного матча. За это время играл в аренде за чешский Слован Либерец и белорусский Торпедо-БелАЗ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину тренировался с дортмундской Боруссией.

По информации СМИ, игроком активно интересуется чемпион Армении – Пюник. Тransfermarkt оценивает украинца в 200 тысяч евро.

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