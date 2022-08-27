Зоря перемогла на виїзді Львів у 2-му туру УПЛ з рахунком 3:2 та залишилися на вершині турнірної таблиці. Звіт гри читайте на "Футбол 24".

Зоря у першому турі УПЛ розбила Ворсклу. Натомість для Львова матч проти луганців був дебютним у сезоні. Команди розпочали без традиційної розвідки, влаштувавши ефектну перестрілку вже на старті гри. Гості вийшли вперед завдяки класному розіграшу стандарту. Чурко навісив зі штрафного,а Імереков виявився найспритнішим у повітрі та скинув під удар Вантуху, який ідеально виконав злету.

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Ранній пропущений м'яч зовсім не знітив підопічних Дулуба, які швидко відновили паритет. Бойко після передачі з центру поля несподівано вискочив на побачення з кіпером та невідпорно пробив у ближній. Зоря намагалася грати широко і створювала небезпеку біля воріт господарів атаками з обох флангів. У середині першого тайму Русин втратив два хороші моменти: спочатку екс-форвард Динамо не зумів замкнути простріл справа, а згодом, вигравши другий поверх, пробив поруч зі стійкою.

Господарі огризалися на стандартах. Нич навіть влучив у стійку, однак лайнсмен справедливо зафіксував офсайд відразу в трьох гравців Львова. А після удару Бугая луганців рятував Імереков, прийнявши сферу на себе. До перерви команди більше не забивали.

На старті другого тайму Львів шокував гостей швидким голом. Нич впевнено переграв Мацапуру після розрізної передачі від Бойка. Останній міг подвоїти перевагу "містян", проте м'яч після його "парашуту" з лінії воріт виніс Імереков. Не забиваєш ти – забивають тобі. Мишньов, який щойно вийшов на заміну, скористався розрізною передачею Крістіана і пробив повз Ільющенкова.

У гойдалках в ендшпілі більше пощастило гостям. Мацапура виручив свою команду після потужного удару Грися. Рефері скасував гол Нагнойного, який завершував у порожні ворота, через неоднозначний офсайд. Проте, луганці все ж зуміли вирвати перемогу перед фінальним свистком. Алефіренку вдався дивовижний удар з нульового кута – 2:3. Відтак Зоря демонструє стовідсотковий показник в УПЛ – 6 очок після двох зіграних турів.