Виконувач обов'язків спортивного директора Вереса Юрій Габовда повідомив, як до рівненського клубу міг перейти гравець з Австралії.

"Де шукали гравців для підсилення? Був навіть варіант із Австралії. Цікавий хлопчина, якого знайшов наш скаут. Ми його проаналізували, тренерський штаб теж високо оцінив його характеристики. Ми вступили в перемовини, все було майже узгоджено. Клуб вже відправив гравцю контракт, Його агент придбав квитки.

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Але потім він скинув мені новину з преси про якесь вигадане банкрутство. Я був змушений все це пояснювати, що це журналісти неправильно інтерпретують. Але переконати їх не зумів", – поділився Габовда у інтерв'ю офіційному сайту Вереса.

До слова, рівненці посідають передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 12 очок за 16 зіграних матчів.

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