Исполняющий обязанности спортивного директора Вереса Юрий Габовда сообщил, как в ривненский клуб мог перейти игрок из Австралии.

"Где искали игроков для усиления? Был даже вариант из Австралии. Интересный паренек, которого нашел наш скаут. Мы его проанализировали, тренерский штаб тоже высоко оценил его характеристики. Мы вступили в переговоры, все было почти согласовано. Клуб уже отправил игроку контракт, его агент приобрел билеты.

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Но потом он сбросил мне новость из прессы о каком-то вымышленном банкротстве. Я был вынужден все это объяснять, что это журналисты неправильно интерпретируют. Но убедить их не сумел", – поделился Габовда в интервью официальному сайту Вереса.

К слову, ривненчане занимают предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков за 16 сыгранных матчей.

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