"Упродовж тривалого часу після початку російського вторгнення ми з Жиро регулярно спілкувалися і він однозначно висловився, що під час війни бажання повертатися до України не має. Ми шукали вихід з цієї ситуації.

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Пропонували йому компроміс – знайти варіант із трансфером, за який ми могли б отримати фінансову компенсацію. Адже клуб витратив певні ресурси на підписання цього гравця взимку. Жирайр відмовився. Він просто опинився в клубі Урарту, де провів пів року, згідно з Додатком 7 до правил ФІФА.

А влітку з новин на Transfermarkt ми дізналися про постійний контракт гравця з Урарту. Хоча жодних офіційних документів щодо цього наш клуб не погоджував. Контракт Маргаряна з Вересом розрахований на 3 роки. Клуб одразу звернувся до Transfermarkt і портал виправив формулювання з постійного трансферу на річну оренду.

Також ми звернулися до клубу Урарту і Вірменської асоціації футболу із запитанням – на яких підставах гравець зараз виступає у чемпіонаті Вірменії. Однак, відповіді не отримали. Це дуже неприємна ситуація. Ми не проти, щоб Жиро грав у Вірменії. Але хотіли б знайти компроміс, вигідний для усіх сторін. Будемо сподіватися, що нам це вдасться. Бо дуже не хочеться йти до футбольних судових інстанцій", – цитують Коваля Рівненські новини.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні вірменський легіонер Вереса Жирайр Маргарян, який так і не встиг дебютувати за рівнян, перейшов на правах піврічної оренди в Урарту. Його контракт з українським клубом чинний до 31 грудня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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