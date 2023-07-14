Український півзахисник Олег Синиця може продовжити кар'єру у Вересі, повідомляє Sport.ua.

СК Дніпро-1 може підписати голкіпера збірної України

За інформацією джерела, 27-річний вінгер нині перебуває на перегляді у рівненському клубі.

До слова, Синиця – вихованець Металіста, за який дебютував у 2013 році. Виступав також за Металіст 1925, Рух, Агробізнес та латвійський Вентспілс. Останнім його клубом був Світ зі Щецина з 3-ї польської ліги (у 41-му матчі він забив 13 голів).

Нагадаємо, Верес за підсумками минулого сезону зберіг прописку в еліті українського футболу, посівши у турнірній таблиці УПЛ тринадцяту сходинку.

Кіпер-гренадер із Севастополя, бомбардир з англійським досвідом і талант з аматорського футболу: нові імена УПЛ